NFL: Jazmine Sullivan, Eric Church y H.E.R aparecerán en el Super Bowl LV

Tampa, Florida.- Comienzan los preparativos para el Super Bowl LV en el mes que entra. Los rivales a conocerse para la disputa del emparrillado del 7 de febrero se darán este domingo 24 de enero, entre los Jefes de Kansas City vs Bills de Búfalo y Bucaneros de Tampa Bay vs Empacadores de Green Bay.

Pero eso no será todo pues la NFL dio a conocer que la entonación del Himno de los Estados Unidos será interpretado por la cantante R&B Jazmine Sullivan junto al Músico country Eric Church. Por su parte, H.E.R, ganadora del Grammy tendrá el honor de cantar la canción patriótica "America the Beatiful".

Cada una de las participaciones se realizará en el interior del Estadio Raymond James de Tampa Florida, la casa de los Bucaneros previo a la patada de salida y del show de medio tiempo que será realizado por el canadiense The Weeknd.

Jazmin Sullivan es reconocida por haber encabezado las listas de popularidad del genero R&B en el 2008. Consiguió 12 nominaciones al Grammy. Sú último album se presentó esta semana en la lista de 200 discos de todos los géneros de Billboard.

Jazmine Sullivan y Eric Church entonarán el himno estadounidense

Eric Church fue nominado a 10 Grammys desde que hizo su debut en el 2006. Desde ese momento se ha encargado de liderar las listas de la música country con sus temas "Springsteen", "Talladega" y "Drink in my Hand". El pasado 2020 fue nombrado como artista del año en la ceremonia de los Premios de la Asociación de la Música Country.

Por otro lado, H.E.R obtuvo dos Grammys en el 2019 como en los premios MTV en Videos Musicales. Además de brillar con sus éxitos "Focus", "Slide", "Damge" y "Best Part". Sin duda será una verdadera fiesta el Super Tazón número 55.

El partido se encuentra pactado para las 17:30 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Tom Brady, en caso de jugar la final buscará su 10mo Super Bowl en su carrera, Patrick Mahomes intentaría el Bicampeonato, Rodgers su segundo título y Josh Allen su primer Vince Lombardi.