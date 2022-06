NFL: Jeff Okudah asegura que está más hambriento que nunca de volver al campo con Detroit

No ha sido un inicio profesional como Jeff Okudah habría deseado con los Detroit Lions, al tener en sus 2 primeras campañas serias lesiones, que lo han limitado a ver acción únicamente en 10 partidos en la NFL.

En su primera temporada jugó 9 partidos produciendo 47 tacleadas totales, 41 de ellas en solitario, 6 asistidas, y 4 tacleadas para pérdida, pero todo empeoró en su segundo año.

Okudah sufrió un desgarro en el tendón de aquiles en la semana 1 de competencia, echando por la borda el resto del año, para intervenirse quirúrgicamente, y comenzar su larga rehabilitación.

Recuperado al cien por ciento

En declaraciones hechas para el sitio oficial del equipo, Jeff Okudah aseguró que está listo para salir al campo a defender la playera de los Lions, y tratar de poner su granito de arena para mejorar el récord de 3 victorias y 13 derrotas del 2021.

"Siento que he tenido hambre como si no hubiera comido en años. Ese hambre ha estado dentro de mí desde la lesión. Realmente, incluso antes de la lesión, así que he tenido ese sentimiento, hombre, están a punto de pasar dos años. Solo ese hambre. Entonces, estoy listo para salir allí y jugar lo mejor que pueda", dijo Okudah.

Con 23 años, Jeff Okudah sigue siendo joven, y usará su tercera campaña en la liga para demostrar porqué los Detroit Lions lo eligieron en la tercera posición global del Draft de 2020.

Te recomendamos leer

"Simplemente me dieron la confianza de que, ya sabes, el tendón de Aquiles será la menor de tus preocupaciones. Se tratará de recuperar la mente, cuidar el resto de tu cuerpo. Para mí, fue muy reconfortante entrar en el proceso", agregó Okudah.