NFL: Joe Burrow declaró que no aceptará la derrota, luego de perder en el Super Bowl ante los Rams

Fue una derrota dura para los Cincinnati Bengals en el Super Bowl LVI frente a Los Ángeles Rams, sobre todo al haber tenido la ventaja durante gran parte del partido, pero las capturas de mariscal y una anotación de Cooper Kupp tras pase de Matthew Stafford.

Joe Burrow, mariscal de campo estrella de los Bengals, en declaraciones hechas para Joe Danneman de FOX 19 dijo “No voy aceptar perder”, al haberse quedado a minutos de alcanzar la gloria en los emparrillados de la NFL en 2022.

Luego de sufrir una grave lesión de rodilla en su temporada novato, en la que se rompió el ligamento cruzado anterior y el colateral medial, tuvo una larga recuperación, pero regresando mejor que nunca con Cincinnati, consiguiendo el liderato de la división Norte de la Conferencia Americana.

"Obviamente he estado esforzándome, pero también me ha relajado no tener que preocuparme por '¿estaré listo para la temporada?'". Puedo concentrarme en hacer que mi cuerpo esté bien, asegurándome de estar saludable y relajarme", dijo Burrow.

Es sólo el comienzo

Fue una corrida histórica en los playoffs para Burrow y los Bengals, que en el duelo de comodines eliminaron a Las Vegas Raiders, para en la ronda divisional acabar con los líderes de la Conferencia Americana, los Tennessee Titans, y en el Juego de Campeonato vencer a los poderosos Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y compañía.

Si bien no recibió ninguna selección al Pro Bowl, o una a algún equipo All Pro, Burrow se quedó con el premio al Regreso del Año, tras superar una lesión de gravedad y llevar hasta el Super Bowl a los Bengals.

De la misma manera, el joven de 25 años, fue el líder de toda la NFL en porcentaje de pases completos, con un excelente del 70.4, por encima de leyendas como Tom Brady, Aaron Rodgers, o el mismo Patrick Mahomes, a pesar de haber sido el mariscal de campo más capturado de la temporada y playoffs.