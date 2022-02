NFL: Joe Burrow evita redes sociales antes del Super Bowl para mantener concentración

Las entrevistas previo al Super Bowl LVI comenzaron este lunes, y Joe Burrow, mariscal de campo de segundo año con los Cincinnati Bengals en la NFL, fue uno de los más solicitados.

El joven prodigio de 25 años, está a unos días de disputar su primer ‘Super Domingo’, cuando sus Bengals enfrenten a Los Ángeles Rams en el SoFi Stadium el próximo 13 de febrero.

La atención mediática no es fácil de manejar, y menos en estas instancias, cuando estas a punto del partido más importante de tu vida, pero Burrow asegura estar manejando de la mejor manera.

“Sé que he estado en las redes sociales desde el principio de la semana, así que ya no las he revisado en un tiempo. Mi teléfono no ha sonado tanto así que eso ha sido bueno. Estoy tratando de eliminar esas distracciones. La parte social de la posición en la que estoy es más loca que la parte del fútbol americano, para mí”, dijo Burrow en su primera rueda de prensa virtual, un día antes de su viaje a Los Ángeles.