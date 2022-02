NFL: Joe Burrow, mariscal de campo con mentalidad de apoyador

Los Cincinnati Bengals se fijaron en Joe Burrow para seleccionarlo en la primera posición del Draft de 2020 de la NFL, ya que era el mejor mariscal de campo a nivel Universitario, que venía de ser campeón con LSU en la NCAA, y recibió el trofeo Heisman, como el mejor de Estados Unidos.

Sin embargo, no tenían idea que estaban por hacerse con un mariscal de campo con mentalidad de un apoyador defensivo, ya que en reiteradas ocasiones ha demostrado que no le rehúye a los duros golpes, a pesar de ya haber sufrido una grave lesión de rodilla, y el contacto no es lo ideal para su posición.

"Creo que a veces juega fútbol americano como un jugador defensivo. El contacto nunca ha sido algo que le asuste. No le molesta. Creo que eso es lo que lo hace único”, describió el coordinador ofensivo de los Bengals, Brian Callahan para ESPN, y agregó que el entrenador de Cincinnati, Zac Taylor, bromeó diciendo que Burrow juega como apoyador.

Mentalidad fuerte

Con todo y que Burrow fue el mariscal de campo más capturas recibió durante la temporada regular, y lo está siendo también en la postemporada, se las arregló para llevar a su equipo al liderato de la división norte de la AFC, y a su primer Super Bowl, en apenas su segunda temporada.

Además, Burrow, finalizó con el mejor porcentaje de pases completos de todos los mariscales de campo de la liga, con 70.4 por ciento.

El siguiente reto de los Bengals y Burrow, será enfrentar a Los Ángeles Rams en el Super Bowl LVI el próximo domingo 13 febrero, en donde tendrán un reto bastante, duro, ya que los angelinos, son uno de los equipos que más golpean a mariscales de campo, y tienen una línea defensiva por futuros Salón de la Fama como Von Miller y Aaron Donald.