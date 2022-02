NFL: Joe Burrow, mariscal de campo de los Bengals, confesó que no quería ser mariscal de campo

Una curiosa anécdota fue la que contó Joe Burrow, y que la agencia Reforma publicó en un artículo en su portal, ya que el mariscal de campo estrella de los Cincinnati Bengals, que en una semana disputarán el Super Bowl LVI ante Los Ángeles Rams, no tenía planeado ser un mariscal de campo de la NFL.

Estaba en tercer grado, cuando Burrow comenzó a practicar el futbol americano, y debido a que consideró que no había muchos pases en ese nivel infantil, y que carecía de acción, optó por ser corredor y receptor abierto.

"Fui a mi primera práctica infantil, y el entrenador en aquel momento, Sam Smathers, a quien todavía veo cuando voy a casa, me preguntó básicamente si quería ser quarterback, y yo le respondí: 'No realmente'. Pero entonces me dijo: 'Bueno, de todos modos vas a ser el quarterback, ¡qué mal!'".