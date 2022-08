NFL: Joe Burrow participará completamente en la práctica de los Bengals ante los Rams

Los Cincinnati Bengals tendrán una sesión de entrenamiento en contra de los que fueron sus rivales en el Super Bowl LVI y a la postre campeones, Los Ángeles Rams, y Joe Burrow, estará de lleno en el encuentro.

El mariscal de campo de los Bengals, tuvo que someterse de urgencia a una apendicectomía, y estuvo algunas semanas alejado del equipo, pero hoy está completamente recuperado, esperando ponerse en óptima forma para el inicio de la temporada 2022 de la National Football League (NFL).

"Realmente no sé qué esperar. No sé qué tan intenso será. Estoy emocionado de enfrentarme a alguien que no sea nuestra defensa”, dijo el joven de 25 años para NFL.com.

Feroz oposición

Joe Burrow se enfrentará de nueva cuenta a la última defensa que lo detuvo, una que es liderada por el feroz 3 veces Jugador Defensivo del Año, Aaron Donald, quien dio por terminado el Super Bowl, con una captura sobre Burrow.

"Espero que me deje tranquilo un poco", dijo Burrow con una sonrisa en su rostro, aunque Donald claramente deberá medirse con su fuerza, así como todos los presentes, para evitar golpes innecesarios que puedan llevar a una lesión.

La temporada pasada, Joe Burrow y los Bengals sorprendieron llegando hasta el ‘Súper Tazón’, con un equipo joven plagado de talento, comandados por el mariscal de campo, el novato sensación Ja’Mar Chase, que sumó mil 455 yardas por recepción, cuarta mejor cifra de la NFL, y el corredor Joe Mixon, que agregó mil 205 yardas por tierra, la tercera mejor marca de la competencia.

Te recomendamos leer

Por su parte, Burrow lideró la NFL en porcentaje de pases completos por primera vez en su carrera, con un extraordinario 70.3 por ciento, superando a leyendas como Tom Brady de los Tampa Bay Buccaneers, o Aaron Rodgers de los Green Bay Packers.