NFL: Joe Burrow y los Bengals no están satisfechos; van por más victorias

Los Cincinnati Bengals son líderes de la división norte de la Conferencia Americana, con marca de 5 victorias y 2 derrotas, sin embargo, aún no están satisfechos, y están seguros que como equipo pueden seguir mejorando conforme avanza el año en la NFL.

Tras una victoria en contra de los Baltimore en la semana 7, los Bengals subieron a la cima de la división, con el mismo récord que los Ravens.

"Todavía no hemos jugado nuestro mejor partido. Estamos 5-2, estamos en una gran posición, pero no estamos satisfechos. Seguiremos adelante, seguiremos viniendo a trabajar todos los días para mejorar. El cielo es el límite para nosotros", comentó Joe Burrow, mariscal de campo de Bengals. Leer más: Nick Chubb, apunta a volver a los emparrillados ante Pittsburgh

Burrow está en el mejor momento de su carrera, y viene de tener su mejor partido de futbol americano de la temporada, lanzando para 416 yardas, máxima cantidad para él, además de conectar para 3 pases de anotación.

"Creo que tenemos que hacer un buen trabajo para mantenernos concentrados, no complacernos. Estamos en un lugar en el que no hemos estado en un tiempo, pero no estamos satisfechos con el lugar en el que estamos", dijo Burrow.

Lee más: Davante Adams no libra los protocolos COVID-19, y se pierde el duelo contra Cardinals

Los Bengals están buscando regresar a los playoffs por primera vez desde la temporada 2015, año en que también fue su último mejor inicio de campaña, donde también se hicieron con el liderato de la división.