NFL: Joel Bitonio firma millonaria extensión de contrato con Browns

Los Cleveland Browns han hecho una extensión de contrato al guardia Joel Bitonio, por 3 años más, a razón de 48 millones de dólares, de acuerdo a lo informado por Ian Rapoport NFL Network.

"He estado aquí durante ocho años y he visto muchos altibajos. Ser parte de eso y que el equipo tenga fe en mí y me permita estar aquí durante toda mi carrera, realmente significa mucho". Es especial ", dijo Bitonio.