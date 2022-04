NFL: Joel Embiid planea jugar a pesar de tener lo que de momento parece un esguince en su pulgar derecho

Después del tercer partido de la serie de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este de la NBA, en el que los Philadelphia 76ers tomaron ventaja de 3-0 sobre los Toronto Raptors, se reportó que Joel Embiid presenta algunas molestias físicas que hacen saltar las alarmas.

Con información obtenida por parte de Ramona Shelburne y Adrian Wojnarowski de ESPN, el pivot camerunés de los Sixers, está sintiendo dolor considerable y molestia en su pulgar derecho (mano con la que lanza a canasta), y pronto se estaría sometiendo a una resonancia magnética para confirmar o descartar daño en ligamentos.

Sin embargo, los comunicadores han revelado que el candidato al premio al Jugador Más Valioso, no pretende dejar de jugar, y siempre que pueda tolerar el dolor, estará jugando el cuarto partido de la serie ante los Raptors este sábado.

Doc Rivers da el visto bueno

El entrenador en jefe de los Sixers, Doc Rivers, tranquilizó la situación, al asegurar que su jugador estrella estará bien, y que en las prácticas estarán teniendo cuidado de no golpear sus manos.

"Está bien. Hicimos muchas cosas... simplemente no queremos que nadie le golpee los brazos y las manos y todo eso. Pero él está bien”, dijo Rivers después de los entrenamientos del viernes.

Por otro lado, Embiid dijo no tener conocimiento de en qué jugada se lesionó, pero sí aseguró que él jugará el partido 4 contra Toronto, estando a una victoria más de barrer 4-0, y avanzar a las semifinales de Conferencia.

"No sé exactamente qué pasó. Pero comencé a sentir dolor y creo que podría haberlo torcido. Así que vamos a ver qué sucede. No, no hay manera de que no juegue”, comentó el 5 veces All Star.