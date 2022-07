NFL: John Metchie, novato de los Texans, diagnosticado con una forma tratable de leucemia

Tristes noticias han surgido en torno a la organización de los Houston Texans, ya que el novato John Metchie, ha sido diagnosticado con leucemia, razón por la que se perderá todo su primer año en la National Football League (NFL).

En cuanto al aspecto positivo de esta delicada situación, es que el joven de 22 años, sufre de una forma de leucemia que es una de las más tratables, por lo que hay grandes posibilidades de poderse rehabilitar y regresar a los emparrillados.

El periodista Ian Rapoport de la cadena NFL Network, compartió un desplegado de los Texans, en el que se leen las siguientes palabras por parte del jugador nacido en Taiwán, hijo de un padre nigeriano, y de madre taiwanesa.

"Hace poco me diagnosticaron LPA (leucemia promielocítica aguda), la forma más curable de leucemia. Actualmente estoy recibiendo una gran atención médica, estoy de buen humor y espero recuperarme más adelante. Como resultado de este diagnóstico, es probable que no juegue▸ al fútbol esta temporada. Mi principal objetivo será mi salud y mi recuperación. Gracias de antemano por su apoyo y sus buenos deseos. No puedo esperar a volver más fuerte que nunca. Que Dios los bendiga", se lee en el comunicado.

Explicación del padecimiento

De acuerdo a la Sociedad de Leucemia y Linfoma, “en la leucemia promielocítica aguda, se produce un exceso de promielocitos (glóbulos blancos inmaduros) y estos se acumulan en la médula ósea. Los signos, síntomas y complicaciones de la leucemia promielocítica aguda se generan por la producción excesiva de promielocitos y la producción insuficiente de células sanguíneas sanas”.

En el artículo “Información sobre la leucemia promielocítica aguda”, se revela que gracias a los últimos avances de diagnóstico y tratamiento de dicha enfermedad, hoy es la forma de leucemia más curable de todas, con una tasa de recuperación del 90 por ciento.

Los Texans seleccionaron a Metchie en la posición 44 global del Draft del 2022, luego de registrar mil 142 yardas por recepción, 96 recepciones, y 8 anotaciones en su último año para la Universidad de Alabama.