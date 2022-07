NFL: Jordan Poyer no se preocupa por su situación contractual, ya que desea seguir en los Bills

Sin importar que su extensión de contrato con los Buffalo Bills todavía no llega, el profundo Jordan Poyer aseguró que jamás ha cruzado por su cabeza no presentarse a los entrenamientos, ya que quiere seguir en el club en donde ya ha jugado 5 temporadas en la National Football League (NFL).

"No en mi mente, no. Quiero estar aquí. Así es como me siento, quiero estar aquí", fueron las palabras de Poyer a los periodistas luego de las prácticas de este domingo, de acuerdo a NFL.com.

A diferencia de otros jugadores de la liga que se han ausentado de las prácticas obligatorias al demandar una lucrativa extensión de contrato, el veterano Poyer se enfoca en lo que puede controlar, y eso está en el campo de juego.

Su mejor año

El veterano de 31 años, viene de la que ha sido su mejor temporada como profesional, luego de 9 años en la NFL, al venir de su primer selección al primer equipo All Pro, consiguiendo 3 capturas de mariscal, y 5 intercepciones, empatando así su mejor marca en este rubro.

"Dejo que ellos se encarguen de ese lado. Drew está aquí para hablar sobre las cosas con Brandon Beane (gerente general). Sé que va a trabajar, y sé que Beane va a trabajar y soy optimista de que algo sucederá, pero estoy emocionado de estar aquí y jugar al fútbol otra vez”, agregó Poyer.

La temporada pasada Jordan Poyer agregó 93 tacleadas, 8 tacleadas para pérdida y 9 pases defendidos en 16 juegos, ingresando en su último año de contrato, en el que percibirá 10.8 millones de dólares.