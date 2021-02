NFL: Jugadores de New England volverán a ser elegibles luego de un año de ausencia

Foxborough, Massachusetts.- Las buenas noticias para los Patriotas de Nueva Inglaterra comienzan a presentarse en esta temporada baja. La franquicia de Bill Belichick perdió a seis atletas importantes en esta finalizada temporada 2020-2021 por la presencia de la pandemia por Covid-19.

Dont´a Hightower, el capitán de la defensa de Nueva Inglaterra, Patrick Chung (jugador profundo), Marcus Cannon (tackle ofensivo), Dan Vitale (atacante), Brandon Bowden (corredor) y Najee Toran (guardia del equipo), estarán visibles para esta nueva edición 102 de la National Football League (NFL), según información de Rapoport de NFL Network.

Y es que los seis participantes del seis veces campeón del Super Bowl refirieron previo al inicio de la campaña que no jugarían por miedo al coronavirus, especifícamente, Dont´a Hightower quien en su tiempo había anunciado su nueva faceta como papá, por lo que pensó en su bebé y decidió no jugar.

Incluso ante esta decisión, el propio cronista de Tv Azteca, Enrique Garay, había dicho en una transmisión en vivo que este año sería difícil para que los Pats llegaran al Super Domingo en Tampa, Florida, ya que los seis son de mucha utilidad en el emparrillado.

Entre tanto, el tackle ofensivo Marcus Cannon era parte de los elementos de alto riesgo, por lo que recibió la cantidad de 350,000 dólares. Este tema fue muy cuestionado, puesto que varios internautas preguntaron a Garay si podrían cortar alguno de los miembros que decidieron no jugar. Esta fue su respuesta:

"No lo creo, es una situación que esta fuera de los alcances y no puedes obligarlos a jugar. Estás arriesgando la vida de los participantes, todos sabemos que el Covid-19 te quita la visa y si te forzan a jugar en plena pandemia la liga no los puede cortar", aseguró el narrador en el Facebook Live.

Los Patriotas sufrieron una marca perdedora de 7-9 en la Conferencia Americana, perdiendo por primera vez en 11 periodizaciones la posibilidad de clasificar a la postemporada. Además finalizó en la tercera ubicación de la División Este, finalizando su racha de 11 campeonatos en la división.