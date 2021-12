NFL: Junto con la Asociación de Jugadores anticipan nuevos protocolos anti covid-19

Estados Unidos.- La National Football (NFL) en coordinación con la Asociación de Jugadores Profesionales (NFLPA) lanzaron a través de un comunicado los nuevos protocolos contra el Covid-19 que se tendrán que respetar y cumplir a partir de la siguiente semana después de la finalización de la Semana 15.

En el campeonato existe preocupación por la variante Ómicron que comienza afectar en el deporte de los Estados Unidos. El pasado martes se confirmó el primer caso dentro de la NFL y fue en la franquicia de Washington Football Team, equipo que salió afectado hasta reprogramar su juego de esta fecha.

Como prevención para que esta situación vaya minorando la liga dio a presentar el nuevo protocolo que entrará en vigor previo al seguimiento de la Semana 15 de esta temporada regular 2021-22, la cual se tuvo que alterar en varios partidos por el alarmante incremento de contagios positivos por Coronavirus en los equipos.

Declaración conjunta NFL-NFLPA sobre protocolos Covid-19

Comunicado de la NFL Y NFLPA

"La NFL y NFLPA se han comprometido con nuestros asesores médicos para abordar la aparición de la nueva variante de Ómicron y cómo detener la propagación para garantizar que mantenga a todos a salvo y complete el resto de la temporada de forma responsable", comienza el comunicado del torneo.

"Los protocolos intensivos implementados la semana pasada y la reprogramación de tres juegos fueron diseñados para detener la transmisión del virus y jugar los partidos de esta semana sin peligro", recalcó el campeonato tras el aviso de los protocolos.

"Después de los juegos de este fin de semana hemos acordado poner en marcha un nuevo conjunto de protocolos que incluirán un plan de pruebas más específicas, mayor flexibilidad para jugadores en asistir a las reuniones virtualmente y también un jugador de alto riesgo optar por no participar el resto de la temporada", finalizó el anunció de la NFL.

Chiefs enfrentando a los Chargers

PARTIDOS REPROGRAMADOS EN ESTA SEMANA 15

Para esta Semana 15 la jornada finalizará hasta el próximo día martes tras aplazarse tres emparrillados como consecuencia de los resultados positivos por Coronavirus que causan un rebrote de emergencia en la liga. Los partidos fueron Raiders vs Browns que se jugará el lunes 20 de diciembre. Mientras que Seattle vs Los Ángeles RAMS y Washington vs Filadelfia jugarán el martes y a la misma hora.

