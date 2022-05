NFL: Justin Fields tiene confianza en el cuerpo de receptores con el que Chicago cuenta

La 2022 será la segunda temporada de Justin Fields como mariscal de campo de los Chicago Bears, luego de tomar la titularidad en como novato tras lesión de Andy Dalton, dejando chispazos del gran jugador en el que se puede convertir, por lo que las expectativas son altas para su segundo año en la NFL.

Dicho esto, Fields, no pone pretextos, y contrario a esto, está conforme con el equipo con el que cuenta, incluyendo al cuerpo de receptores abiertos, en quienes dijo tiene confianza.

"No tenemos un Odell [Beckham Jr.] o un Cooper Kupp en nuestro equipo, pero al final del día creo que estamos al tanto de todo y no estamos haciendo errores, los jugadores que tenemos ahora son lo suficientemente buenos", dijo Fields para Bleacher Report .

El potencial está ahí

En su año novato, Justin Fields en 12 juegos dejó números de mil 870 yardas por pase, 7 pases para anotación, 10 intercepciones, con 420 yardas por tierra (tercero mejor de su equipo), con 3 anotaciones, con claramente un margen de mejora enorme para el joven de 23 años, seleccionado en la posición 11 del Draft de 2021.

Por parte de sus receptores, el más destacado fue Darnell Mooney con mil 55 yardas, 81 recepciones, y 4 anotaciones, seguido por el ala cerrada Cole Kmet con 612 yardas, 60 recepciones, aunque sin anotación.

"La oficina principal también piensa eso. Los fanáticos fuera de las instalaciones, no saben lo que está pasando en la práctica. El hecho de que no tengamos un tipo de renombre no significa que esos tipos no sean talentosos. Tengo mucha confianza en mí mismo y en mis compañeros de equipo de que vamos a hacer el trabajo", agregó el joven talento.

Fields también tuvo palabras de elogio para Mooney, quien será su arma principal por aire la siguiente campaña, entrando en su tercer año como profesional, y el segundo de Justin.

"Qué duro trabaja. Él ya tiene talento; es rápido y tiene grandes manos. Además de eso, trabaja más duro que nadie que conozca aparte de mí. Hace un par de noches, estuvimos en las instalaciones hasta las 12:30 a.m. revisando jugadas y repasando jugadas para el día siguiente en la práctica”, dijo Fields con respecto a Mooney.