NFL: Justin Jefferson considera a Davante Adams el mejor receptor de la liga, pero asegura estar por tomar su lugar

Las 2 primeras temporadas de Justin Jefferson con los Minnesota Vikings en la National Football League (NFL), no han sido otra cosa más que espectaculares, siendo uno de los mejores receptores abiertos desde que puso un pie en los emparrillados profesionales.

En declaraciones hechas para el periodista Kameron Hay del sitio Complex Sports, el talentoso jugador de 23 años, se mostró humilde al poner todavía a Davante Adams como el mejor receptor de la NFL, sin embargo, tiene en la mira tumbarlo de la cima en su siguiente temporada.

"Diría que después de este año seré el mejor receptor de la NFL. Definitivamente tengo que dárselo a Davante Adams a partir de ahora, siendo tan loco y dinámico en el campo. Su ejecución de rutas es una locura, así que definitivamente tengo que dárselo a él ahora mismo, pero estoy bastante seguro de que después de este año, voy a ser yo”, comentó Jefferson.

Toda una estrella

Al finalizar su año novato, Justin Jefferson sumó mil 400 yardas, 88 recepciones, y 7 anotaciones, números que subieron a mil 616 yardas, segundo de la liga, con 10 anotaciones, sexto de la liga, y 108 recepciones totales, cuarto de la liga.

Según ha revelado el sitio oficial NFL.com, las 3 mil 16 yardas totales de Jefferson, son la mayor cantidad en la historia para un receptor en sus 2 primeros años como profesional.

Jefferson ha sido seleccionado 2 veces al Pro Bowl, y 2 veces al segundo equipo All Pro en sus 2 primeros años, y todo parece indicar que no hará nada más que seguir mejorando sus estadísticas, que son de por sí ya espectaculares.

"Sólo intento estar a la altura de esos grandes, intentando estar junto a ellos en el Salón de la Fama. No esperaba estar en la cima de la liga tan pronto, pero todo el trabajo duro que he hecho y todas las cosas que he sacrificado en mi carrera y en mi vida para hacerme este tipo de jugador, es definitivamente una bendición que todas estas cosas me lleguen tan pronto", agregó Jefferson. "