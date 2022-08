NFL: Justin Simmons ve a los Broncos con grandes posibilidades de llegar a playoffs

Los Denver Broncos seleccionaron a Justin Simmons en la posición 98 de la tercera ronda del Draft del 2016 de la NFL, un año después de que los de Colorado ganara su último Super Bowl, liderados por el gran Peyton Manning.

Desde la llegada de Simmons, los Broncos no han jugado ningún partido de postemporada, y el destacado profundo siente que su suerte está por cambiar con el renovado plantel con el que cuentan.

“Los chicos tienen hambre, y obviamente, Russ tiene hambre. Tenemos un grupo hambriento, tenemos un grupo talentoso, y eso es lo que realmente espero. Creo que si tenemos eso -siempre que no nos venzamos a nosotros mismos- me gustan nuestras posibilidades de organizar partidos de playoffs y, finalmente, levantar el trofeo Lombardi al final del año", dijo Simmons para Good Morning Football.

Nuevo sheriff en el pueblo

Durante la temporada baja, los Broncos hicieron uno de sus movimientos más inteligentes en los últimos años, logrando concretar el traspaso que llevó al mariscal de campo Russell Wilson de los Seattle Seahawks a Denver.

La posición de mariscal de campo ha sido el mayor dolor de cabeza para los Broncos desde el retiro de Manning, habiendo tenido 4 diferentes ‘quarterbacks’ titulares en los últimos 4 años.

Siendo esta la posición más importante dentro del emparrillado, el hacerse con alguien como Wilson, que es un 9 veces seleccionado al Pro Bowl, una vez líder en índice de pasador, una vez líder en pases para anotación, así como campeón del Super Bowl con los Seahawks, es una mejora enorme para el club.

"Creo que el nivel de confianza está en su punto más alto", dijo el jugador de 28 años. "Jugar en la mejor división del fútbol americano, estando en la AFC Oeste, va a ser un reto pero va a ser divertido, ¿verdad?”, agregó el joven de 28 años.

Justin Simmons es uno de los profundos más destacados de los últimos años, habiendo sido seleccionado en 2 ocasiones al segundo equipo All Pro, así como una vez al Pro Bowl.

“Creo que Russ (Wilson) dio en el clavo en su primera conferencia de prensa cuando fue anunciado oficialmente como Bronco de Denver, y dijo: 'No me asusta la competencia y quiero enfrentarme a los mejores, y no hay mejor división a la que enfrentarse en la AFC Oeste'. Ver a (Justin) Herbert, a (Derek) Carr y a (Patrick) Mahomes dos veces al año y, obviamente, lo talentosa que es esa ofensiva, pero sólo como equipo”, comentó Simmons.