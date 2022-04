NFL: KJ Hamler está estudiando a Tyler Lockett, como preparación para recibir pases de Russell Wilson

Con los campamentos de entrenamientos voluntarios de la NFL arrancando este lunes para los Denver Broncos, Russell Wilson estará dando por comenzada su etapa en su nuevo equipo, algo que emociona a más de uno de sus ahora compañeros.

Uno de ellos, es el receptor abierto KJ Hamler, quien entrará en su tercer año como profesional con los Broncos, que se sigue recuperando de un desgarro de ligamento cruzado en una de sus rodillas, y quien aseguró estar estudiando a un viejo conocido de Wilson para adaptar su juego y recibir pases de su nuevo mariscal de campo.

"Soy un gran admirador del juego de Tyler, y él y yo hemos hablado mucho. He estado hurgando en su cerebro, como, '¿Cómo maneja Russ estas situaciones?' Es ser una esponja, absorber el conocimiento de dos muchachos de Pro Bowl. Puse la película de Tyler y dije: 'OK, él hizo esto y lo otro'. Y luego es, 'Está bien, puedo hacer todo esto'. Solo tengo que salir y jugar y volver al campo", dijo Hamler para The Athletic .

Oportunidad de oro

Hamler fue elegido en la segunda ronda en la posición 46 del Draft de 2020 por los Broncos, donde en su campaña de novato dejó números de 381 yardas por recepción, 30 recepciones, y 3 anotaciones. En su segundo año tras 3 partidos, sufrió la grave lesión anteriormente mencionada, perdiendo el resto del año.

Wilson, es un mariscal de campo experimentado, que a sus 33 años, ya ha sido campeón del Super Bowl, 9 veces seleccionado al Pro Bowl, una vez líder rating de pasador, y una vez líder en pases para anotación.

Te recomendamos leer

Por otro lado, si bien KJ Hamler no tiene la selección al primer equipo All Pro de Tyler Lockett, o su selección al Pro Bowl, pero si tiene una velocidad enorme, y las manos seguras para ser uno de los mejores aliados de Russell Wilson, aunque primero deberá completar su rehabilitación, misma que parece ir por buen camino, al ya estar teniendo sesiones ligeras de sprints, y George Paton, gerente general, declaró que va más adelantado de lo previsto.