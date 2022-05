NFL: KJ Wright ha dejado claro que su deseo es volver con los Seahawks tras un año con los Raiders

Uno siempre vuelve a donde fue feliz, al menos eso dice la frase, y es algo que el apoyador KJ Wright quiere realizar, al haber declarado que su deseo es volver al equipo donde comenzó su carrera en la NFL, los Seattle Seahawks.

"Solo quiero volver a casa. Creo que es así de simple. Seattle sabe que quiero volver. Saben cuánto significan para mí", le dijo Wright a Trey Wingo en su programa Half-Forgotten History .

Wright, de 32 años, pasó sus primeros 10 años como profesional con los Seahawks, luego de ser tomado en la posición 99 de la cuarta ronda del Draft de 2011, para que el curso anterior, firmara por un año con Las Vegas Raiders.

Histórico de los Seahawks

El especialista defensivo fue parte de aquel grupo histórico de los Seahawks, que ganaron el único Super Bowl hasta la fecha para la franquicia de Seattle, comandados por el entonces mariscal de campo Russell Wilson, y acompañado en la defensiva por Bobby Wagner, con el primero habiendo sido traspasado a los Denver Broncos hace algunas semanas, y el segundo firmar con Los Ángeles Rams.

"El año pasado me fui, fui a Las Vegas solo, mi familia no vino conmigo. No volveré a hacer eso. No creo que vaya a mudar a mi familia a ninguna parte del país. Si no es Seattle nuevamente, estaré feliz, estaré contento", agregó.

Además del título de Super Bowl, Wright ha sido una vez seleccionado al Pro Bowl (2016), y tuvo 5 temporadas con más de 100 tacleadas con Seattle, con un total de 992 tacleadas de por vida.