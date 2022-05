NFL: Kenny Pickett reveló que Ben Roethlisberger lo llamó después de ser elegido en el Draft

Los Pittsburgh Steelers seleccionaron a Kenny Pickett en la vigésima posición global del Draft de 2022 de la NFL, siendo uno de los mariscales de campo mejor valorados de la clase, listo para el profesionalismo.

El producto de la Universidad de Pittsburgh, se quedará en Pensilvania, y está llamado a ser el mariscal de campo del presente próximo y el futuro de la franquicia.

Pickett, de 23 años, una vez elegido en el Draft, reveló que fue contactado por una de las figuras históricas de los Steelers, el recientemente retirado Ben Roethlisberger, quien le ofreció ayudarle en su transición al profesionalismo.

"Dijo que siempre está ahí para mí si tengo alguna pregunta o consejo. Quiero decir, es un jugador increíble, miembro del Salón de la Fama, así que es un tipo que definitivamente usaré como recurso en las próximas semanas aquí", dijo Pickett.

Zapatos grandes qué llenar

Ben Roethlisberger, en sus 18 temporadas con los Steelers, llevó a Pittsburgh a 12 apariciones en playoffs, ganando 2 Super Bowls, uno en 2005 y el otro en 2008, por lo que Pickett tiene un hueco muy grande qué llenar.

El talentoso joven que registró en su última campaña de universitario 4 mil 319 yardas, 42 pases para anotación, y solamente 7 intercepciones, completando un extraordinario 67.2 por ciento de sus pases, con récord de su equipo de 11 victorias y 2 derrotas, dijo ya estar haciendo la tarea, aprendiendo el libro de jugadas de Mike Tomlin, entrenador en jefe del equipo.

Te recomendamos leer

"Quiero decir, no tengo oportunidad si no sé lo que estoy haciendo, así que me he dedicado al libro de jugadas y aprender todos los detalles que pueda para darnos la mejor oportunidad de operar aquí. No puedo darte horas por día. Solo hasta que me sienta cómodo con eso. Entonces, quiero decir, es estudiar aquí y luego nos dejan salir y lo llevamos al hotel y sacamos mi iPad. Como dije, simplemente haciendo todo lo que puedo para sentirme bien aquí para poder jugar rápido. Esa es la clave número uno”, agregó Pickett.