NFL: Khari Willis de los Colts anunció su retiro para dedicarse a ser ministro religioso

Luego de haber sido elegido en la posición 109 de la cuarta ronda del Draft 2019 de la NFL, elegido por los Indianápolis Colts, el profundo Khari Willis ha anunciado su retiro de los emparrillados para seguir una vida como ministro religioso.

Willis pondrá punto final a su carrera de 3 años como profesional del futbol americano, siguiendo ahora un llamado divino, tal y como él lo explicó a través de un texto publicado en sus redes sociales.

"Primero me gustaría agradecer a la organización de los Indianapolis Colts por darme la oportunidad de competir en la NFL durante los últimos tres años. He construido relaciones de por vida con numerosos compañeros de equipo, entrenadores y personal de apoyo que me han impactado mucho. Las lecciones que he aprendido en esta fase de mi vida serán valiosas para mí en mi próximo capítulo", escribió Willis en el comunicado.

Sus números finales

De esta manera el jugador de 26 años le ha dicho adiós al deporte de sus amores, en el que sus registros finales con Indianápolis fueron de 219 tacleadas, 3.5 capturas de mariscal de campo, y un total de 4 intercepciones, 2 de ellas en el 2021.

"Con mucha plegaria y deliberación, he elegido retirarme oficialmente de la NFL al tiempo que paso a dedicar el resto de mi vida a la transmisión del Evangelio de Jesucristo. Agradezco a toda mi familia, amigos y aquellos que me han apoyado en este viaje hasta ahora, y ansío su apoyo continuo a lo largo de la siguiente fase de mi vida", escribió Willis.

Los Colts ya han llenado el vacío que dejará Willis, al firmar en la temporada baja, al firmar a Rodney McLeod en la agencia libre, y seleccionando a Nick Cross de Maryland en la posición 96 del Draft de este año.

"Estoy honrado y emocionado por perseguir la vocación divina que Dios tiene para mi vida, lo que me brinda mucha felicidad y propósito. Le agradezco a todos el apoyo a lo largo de los años", escribió.