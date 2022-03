NFL: Kyler Murray está enfocado en darlo todo para los Cardinals, y no en su futuro con el equipo

Tras terminar la temporada 2021 de la National Football League (NFL), se han escuchado muchas cosas sobre Kyler Murray, mariscal de campo de los Arizona Cardinals, y hoy, él mismo se ha encargado de dejar clara su postura.

Después de que surgieran rumores de que Murray estaría presionando a la directiva para que le hiciera una súper extensión de contrato, el jugador de 24 años ha dicho que está comprometido con su actual equipo.

"Soy un cardenal de Arizona", dijo Murray, a través del sitio web del equipo . "No he hecho nada más que dar todo a los Cardenales y continuaré haciéndolo. Realmente no estoy demasiado preocupado por mi futuro como Cardenal", aseguró.

Leer más: Demarcus Lawrence se siente bendecido por poder ser un Cowboy de por vida

Polémica

Hace algunas semanas, Murray quitó todas las etiquetas del equipo en sus redes sociales, desencadenando una larga lista de críticas que aseguraban que el joven talento se quería ir del equipo si no le otorgaban el contrato deseado.

"Si eres un chico de mi edad, estás acostumbrado a que la gente quite (publicaciones). Eso es solo una cosa. Saqué todo de allí además de una foto. No tenía nada que ver con los Cardinals ni nada por el estilo", dijo Murray

La campaña anterior comenzó de gran manera para el equipo y Murray, quien era el candidato número uno a llevarse el premio al Jugador Más Valioso, al llevar a los Cardinals a un récord perfecto de 7-0, hasta que una lesión en su tobillo echó todo por la borda, cayendo eliminados en la ronda de comodines, luego de pasar como segundos de la NFC Oeste.

Leer más: Kansas City anunció la firma de Marquez Valdes-Scantling por las siguientes 3 temporadas

En sus 3 temporadas en la NFL, Murray fue seleccionado en la primera posición del Draft de 2019, fue elegido Novato Ofensivo del Año, y 2 veces seleccionado al Pro Bowl.