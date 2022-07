NFL: Kyler Murray se sintió ofendido por la cláusula en su contrato que lo obliga a estudiar 4 horas a la semana

Días después de convertirse en el segundo jugador mejor pagado de la historia de la NFL, al firmar una extensión de contrato por 230.5 millones de dólares con los Arizona Cardinals, que le entregará 46.1 millones de dólares al año, Kyler Murray se mostró ofendido por una cláusula especial en su nuevo acuerdo.

En una rueda de prensa improvisada, el mariscal de campo se defendió de los señalamientos que se hicieron hacia su persona gracias a la cláusula en el contrato que lo obliga a tener 4 horas de estudio a la semana.

"Siento que es necesario, ya sabes, con lo que está pasando con respecto a mí y las cosas que se dicen sobre mí. Pensar que puedo lograr todo lo que he logrado en mi carrera y no ser un estudiante del juego y no tener esa pasión y no tomar esto en serio es una falta de respeto, y es casi una broma”, dijo Murray a la prensa, en declaraciones recogidas por NFL.com.

Jugador franquicia

El hecho de que los Cardinals le hayan hecho este mega contrato al joven mariscal de campo de 24 años, muestra que confían en el 2 veces seleccionado al Pro Bowl, y Novato Ofensivo del Año, pero querían asegurar de que su disciplina como estudioso del juego no bajara tras recibir su día de paga, aunque esto causó clara molestia en Murray.

“Para mí, me siento halagado. Quiero decir halagado que todos ustedes piensen que con mi tamaño, puedo salir y no prepararme para el juego, y no tomarlo en serio. Es una falta de respeto, siento que, con mis compañeros, con todos los grandes atletas y grandes jugadores que están en esta liga. Este juego es demasiado difícil. Jugar en la posición en la que juego en esta liga, es demasiado difícil", agregó Murray.

La temporada pasada Kyler Murray mostró su mejor versión, liderando a los Cardinals a un récord de 7 victorias sin derrota en las primeras 7 semanas, pero una lesión de tobillo lo frenó, y acabó con la consistencia de Arizona, que perdieron la cima de la Conferencia Nacional, que finalmente se la llevaron los Green Bay Packers.

Los Cardinals clasificaron a la postemporada, solamente para caer en la ronda de comodines ante Los Ángeles Rams, que se terminarían coronando como campeones del Super Bowl.

Kyler Murray dejó números de 3 mil 787 yardas por pase, 24 pases para touchdown, 10 intercepciones, con el segundo mejor porcentaje de pases completos de la liga, con un 69.2 por ciento. Murray sumó 423 yardas por tierra, y 5 anotaciones más a su cuenta para Arizona.

"He invertido una cantidad incomprensible de tiempo, sangre, sudor, lágrimas y trabajo en lo que hago, ya sea fútbol americano o béisbol. La gente no puede comprender la cantidad de tiempo que lleva practicar dos deportes de alto nivel en la universidad. Y mucho menos ser la primera persona en hacerlo con mi tamaño, como dije, es gracioso, pero para ustedes por ahí que creen que hoy estaría parado aquí frente a ustedes sin tener una ética de trabajo y sin prepararme, me honra que piensen eso. Pero no existe. No es posible, así que eso es todo lo que tengo de eso”, finalizó Murray.