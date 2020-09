NFL: La camiseta Nike de edición especial de Colin Kaepernick se agota en segundos

EE.UU.- El pasado 26 de agosto se cumplieron 4 años desde que Colin Kaepernick se arrodilló previo aun partido de la NFL en símbolo de protesta ante los hechos racistas y violentos que se daban contra las personas afroamericanas. Ante ese momento Nike, marca que aun tiene el honor de vestir al deportista elaboró una camiseta especial en color negro para conmemorar aquel único día.

Fue este jueves cuando la marca estadounidense puso a la venta el elegante uniforme y solo fue cuestión de segundos para que todas las prendas volaran de los estantes virtuales. Nike la llamó The Icon 2.0, y como se dijo fue creada en recordatorio a la protesta del entonces jugador de los 49ers de San Francisco.

De acuerdo a los precios que se llevaron a ver en la plataforma se estaba vendiendo en 150 dólares ($3132 pesos mexicanos), pero ante la gran demanda los que alcanzaron a obtener alguna han comenzado a buscar la manera de sacarle provecho con la reventa en portales como StockX donde han llegado a tener un precio de 400 dólares ($8353 pesos mexicanos).

A través de la cuenta de Instagram de Kaepernick tambien se pudo ver a la estrella del futbol americano presumir su camiseta especial, donde además dejó un emotivo mensaje como recordatorio de lo que en verdad significa esa camiseta para él como la sociedad.

"Hace cuatro años, me arrodillé para protestar contra el racismo sistémico y la injusticia social. Fue ese día que el número en mi camiseta llegaría a representar algo más grande que el fútbol, algo más grande que yo", escribió. "Desde entonces, la camiseta con el número 7 se ha convertido en un símbolo para promover la liberación y el bienestar de las comunidades Black & Brown. Gracias por permanecer fiel".

Desde aquel 26 de agosto del 2016 las cosas para el jugador no han sido nada buenas por lo menos dentro del campo, ya que como una marca junto a Nike han llegado a hacer grandes negocios. Pero a lo que respecta a su carrera desde ese momento ningún equipo ha levantado la mano por él para llevarlo de vuelta al campo. Algo que parece no tener sentido, ya que últimamente los equipos han apoyado con gran fuerza los movimientos contra el racismo algo que hizo Colin Kaepernick pero él no ha tenido un acercamiento con ningún club.

Protesta de Colin Kaepernick | Foto AP

A través de diversas oportunidades se ha dejado ver con las ganas de volver al futbol americano pues a su consideración tiene mucho que dar todavía. Actualmente tiene 32 años de edad, el próximo 2 de noviembre cumplirá 33, ya una edad que para los equipos está de pensarse teniendo talento joven que podrían explotar.