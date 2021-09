NFL: La'el Collins intentó sobornar a empleado de dopaje para manipular sus resultados

Estados Unidos.- La'el Collins una vez más está en el escandalo, el jugador de los Dallas Cowboys volvió a ser suspendido por le NFL luego de que se revelara que intentó sobornar a un trabajador de dopaje para que manipulara sus resultados. Esto luego de que en más de 7 ocasiones no se presentó a realizar dichas pruebas.

Apenas hace una semana La'el Collins y la NFLPA habían logrado que su castigo de 5 juegos se redujera a solo 2 ya que habían explicado la situación de porqué no se había presentado a las pruebas anteriores argumentando que tenía cuartadas claves que se confirmaron por lo que se le había reducido el castigo pero todo cambiaría días después.

De acuerdo a Adam Schefter de ESPN, La'el Collins durante todas esas faltas a sus pruebas intentó sobornar a un empleador de la NFL para que manipulara sus pruebas y todo quedara bien, pero al revelarse esa situación una vez más la NFL decidió volver a suspenderlo y hacerlo pagar los 5 partidos que se le habían asignado en un principio.

La'el Collins ya se había perdido el juego del domingo pasado ante los Chargers, este lunes hubiera sido el segundo y último partido de suspensión ante Eagles pero luego de que se rectificara su castigo no volverá a los emparrillados hasta el 18 de octubre cuando Dallas se mida ante los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Por si fuera poco esta suspensión le costara a La'el Collins una millonada pues según el contrato colectivo que firmó le cobrará 2 millones como multa. Incluso las cosas no le salieron bien pues de haberse realizado las pruebas y haber sido positivo en marihuana no habría sido motivo de suspensión de la NFL ya que desde hace unas temporadas ya no está permitido que los jugadores sean suspendidos por ello, su problema fue no acudir a las pruebas e intentar sobornar.