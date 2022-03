NFL: Lamar Jackson desmiente todo rumor de querer salir de los Ravens en sus redes sociales

Durante días pasados, se han comenzado a escuchar rumores de que el mariscal de campo de la National Football League (NFL), Lamar Jackson no quería seguir en los Baltimore Ravens, algo que no ha tardado en desmentir a través de sus redes sociales.

"Amo a mis Ravens. No sé quién diablos está sacando esa narrativa falsa de que estoy pensando en irme. Dejen de intentar leer mi mente", publicó Jackson en Twitter este miércoles.

Estas palabras de Jackson, llegan un día después de que el dueño de los Ravens, Steve Bisciotti, comentara que el jugador no estaba mostrando mucho interés en lograr un acuerdo para una extensión de contrato.

Leer más: Malcolm Jenkins, histórico safety de los Saints, anunció su retirada de los emparrillados

Polémica

A pesar de que Jackson no se ha pronunciado sobre desear una multimillonaria extensión de contrato, el jugador parece no querer irse de Baltimore, donde ya ha sido nombrado una vez Jugador Más Valioso de la temporada, una vez elegido al Pro Bowl, una vez elegido en el primer equipo All Pro, y elegido MVP Ofensivo del Pro Bowl.

"El chico está tan obsesionado con ganar un Super Bowl que, en el fondo, creo que no cree que sea digno. Creo que quiere que eso diga: 'Ahora, merezco estar en la cima'. La gente puede especular de la forma que quiera. No creo que el dinero lo atraiga tanto y sabe que vendrá de una forma u otra", dijo Bisciotti.

Leer más: Jim Irsay, dueño de los Colts, fue duro con Carson Wentz, y llamó a su era un error

No queda más que esperar las noticias de que finalmente Jackson se ha sentado a negociar una extensión de contrato, misma que lo podría convertir en uno de los jugadores mejores pagados de la NFL, ya sea con los Ravens, o si cambia de parecer, en algún otro equipo.