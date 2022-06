NFL: Lamar Jackson negó que su ausencia de las actividades organizadas por el equipo haya sido por tema contractual

Luego de saltarse las actividades organizadas por los Baltimore Ravens, mismas que eran voluntarias, Lamar Jackson, quien ya ha reportado para el campamento obligatorio, negó que su ausencia en un principio haya sido por temas contractuales.

El mariscal de campo estrella de los Ravens está entrando en el que será su quinto y último año de contrato de novato, aspirando a firmar una enorme extensión de contrato con el club que lo eligió en el puesto 32 del Draft de 2018.

"No, no, no estuvo relacionado con el contrato”, quien en atención medios de comunicación durante las prácticas aseguró que solamente quería mantenerse alejado un poco más de los entrenamientos, luego de lidiar con lesiones en el 2021, de acuerdo a NFL.com.

Comienzan las pláticas

De la misma manera, el veloz ‘quarterback’, declaró que ya ha comenzado a tener conversaciones con el gerente general de los Ravens Eric DeCosta sobre su próximo acuerdo contractual.

"De hecho lo hicimos. Lo hicimos. Es una conversación. Eso es todo. Solo mantenerlo en privado", dijo el mariscal de campo.

A los 25 años, Lamar Jackson en su corta carrera ya ha sido una vez Jugador Más Valioso de la temporada (2019), seleccionado 2 veces al Pro Bowl, una vez al primer equipo All Pro, y ya ha sido una vez líder en pases para anotación, razones que de acuerdo al artículo de Kevin Patra de NFL.com, llevan al joven jugador a estar seguro de merecer un gran contrato.

"Sí, creo que sí. Sin embargo, todavía quiero mi Super Bowl, pero creo que valgo la pena. Sí señor, lo hago", comentó Jackson.