NFL: Lamar Jackson pone como fecha límite el inicio de temporada para negociar su extensión de contrato con Ravens

Esta tarde de domingo, el periodista Jamison Hensley de ESPN publicó en su artículo, que el mariscal de campo estrella de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, no piensa seguir negociando su extensión de contrato una vez comenzada la temporada 2022 de la National Football League (NFL).

En caso de que la campaña de inicio, las negociaciones se detendrían en la semana 1, programada para iniciar en septiembre próximo, precisamente el 8 de septiembre, con los Ravens debutando hasta el 11 en contra los New York Jets.

“Estamos en eso. Ya viene. La temporada regular ya viene. Estaremos bien para la temporada”, dijo Jackson sobre su situación contractual, sin agregar más detalles, de acuerdo a ESPN.

Se viene una cifra enorme

Tomando en cuenta acuerdos recientes para mariscales de campo, tales como la renovación de Aaron Rodgers con los Green Bay Packers por 3 años y 150.8 millones de dólares, Deshaun Watson con 230 millones por 5 años con los Cleveland Browns, completamente garantizados (récord de dinero garantizado), o el de Kyler Murray con los Arizona Cardinals por 5 años y 230.5 millones de dólares, Lamar Jackson podría imponer un nuevo récord en el siguiente mes de negociaciones.

Durante toda la temporada baja, aproximadamente 5 meses, Jackson no tuvo contacto con la gerencia de los Ravens, con estos últimos mencionando que no veían un sentido de urgencia en el mariscal de campo, que cabe mencionar, es de los pocos que no cuenta con un agente, ya que se representa él solo, por lo que Lamar es la única persona para hablar de su contrato.

Lamar Jackson de 25 años, fue el Jugador Más Valioso de la temporada regular en el 2019, ha sido 2 veces seleccionado al Pro Bowl, una vez al primer equipo All Pro, y lideró en 2019 la NFL en pases para touchdown, por lo que agregando sus 2 temporadas de más de mil yardas por tierra en 4 años como profesional, claramente el talentoso joven de los Ravens cree merecer su día de paga.