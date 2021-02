NFL: Las ofertas que realizarían los Patriotas por el pasador Deshaun Watson

Foxborough, Massachusetts.- Los Patriotas de Nueva Inglaterra decepcionó en la terminada edición 101 de la National Football League (NFL}, al quedar eliminado en la campaña regular por su récord perdedor de 7-9, en la división Este de la Conferencia Americana.

Después de la salida de su ex mariscal de campo, Tom Brady, los Pats tuvieron la creencia de contratar a Cameron Newton para la periodización 2020-21, pero no logró comandar al grupo del Head Coach Bill Belichick a la postemporada, en consecuencia, el atleta no continuará como su pasador para el próximo campeonato.

Por lo que la urgencia de encontrar un nuevo quarterback en New England es la tarea principal de la franquicia, de modo que podrían aplicar alguna de las siguientes opciones para convencer a uno de los lanzadores más solicitados en los últimos días, Deshaun Watson.

La primera de ellas podría ser N´Keal Harry, Jarrett Stidham y JC Jackson más los picks de primera y tercer ronda del vecino Draft 2021 y una primera selección para el 2022.

Por otro lado, las posibilidades de convencer a Houston estaría el mariscal de campo Jarrett Stidham, JC Jackson y el corredor Damien Harris, añadiendo un primer y cuarto pick del año, como una primera y probable tercera ronda del Draft del 2022.

Mientras que una última opción, en dado caso de no corresponder a las dos primeras, sería romper el mercado y otorgar un primer y cuarto pick del Draft 2021, la primera y tercera del 2022 y las dos primeras de este año y del 2025, integrando a Damien Harris, N´Keal Harry y JC Jackson.

Patriotas vivirá su segunda temporada con un nuevo pasador que tendrá la presión de ser el sucesor de Tom Brady y llevar a Nueva Inglaterra por su séptimo título del Super Bowl en este Siglo XXI.