NFL: Llegada de Russell Wilson a los Broncos tiene motivado al equipo, aseguró Courtland Sutton

En el tiempo que tiene Courtland Sutton en los Denver Broncos (4 temporadas), ha visto desfilar a 4 diferentes mariscales de campo, Case Keenum, Joe Flacco, Drew Lock, y por último Teddy Bridgewater, teniendo una nula estabilidad en la posición más importante en la NFL.

Para la temporada 2022, se espera un cambio radical, con la llegada de Russell Wilson, un 9 veces seleccionado al Pro Bowl, que llegó vía traspaso, proveniente de los Seattle Seahawks, donde estuvo sus primeros 10 años.

“Todos podemos sentirlo. El ambiente es diferente. No estuve cuando Peyton estaba aquí, pero por lo que he escuchado por parte de los que estuvieron aquí cuando Peyton estuvo aquí, me han dicho que la energía es bastante similar”, dijo Sutton para el sitio oficial.

Nuevo comienzo

La temporada pasada, los Broncos apenas lograron 7 victorias, además de 10 derrotas, completando una campaña decepcionante, en la que no clasificaron a la postemporada.

Con la llegada de Wilson, que es uno de los mejores mariscales de campo de la última década, y que ya fue campeón del Super Bowl con los Seahawks, Denver espera poder dar vuelta a la situación del equipo, ya que no han accedido a los playoffs desde el 2015.

Te recomendamos leer

Fue precisamente en el 2015, la última campaña en que el gran Peyton Manning jugó, cuando ganaron el Super Bowl a los Carolina Panthers.