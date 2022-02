NFL: Los Bengals atraen como nuevo destino para jugar a Rob Gronkowski

Con la temporada regular de los Tampa Bay Buccaneers terminada en la ronda divisional de la Conferencia Nacional de la NFL, Rob Gronkowski se ha convertido en uno de los agentes libres más codiciados del mercado.

Hace algunas semanas, el histórico ala cerrada dejó entrever que podría retirarse por segunda ocasión, ya que en reiteradas ocasiones comentó que solamente quería jugar para Tom Brady como mariscal de campo.

Sin embargo, en entrevista para el sitio Autograph NFT, ‘Gronk’ mencionó que le gusta la idea de jugar a Joe Burrow en los Cincinnati Bengals, equipo que en 4 días disputará el Super Bowl LVI en contra de Los Ángeles Rams.

Leer más: ¿Cuál ha sido la mejor entrada en la historia del Super Bowl ?

"Me gusta este mariscal de campo joven. Está en el Super Bowl ahora: es Joe Burrow, hombre", dijo Gronkowski a Autograph NFT el martes, a través del Cincinnati Enquirer . "Lo vi en la universidad. Me encanta la forma en que se presenta en el campo de fútbol. En el bolsa, es tan tranquilo y lo lanza muy bien en el campo... También me encanta su estilo”, comentó.