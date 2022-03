NFL: Los Broncos presentaron oficialmente a Russell Wilson como su nuevo mariscal de campo titular

Emocionantes últimas horas para los Denver Broncos, así como para su afición, ya que oficialmente han presentado a Russel Wilson como su nuevo mariscal de campo para la temporada 2022 en la National Football League (NFL).

Wilson arribó hace algunos días, luego de que fuera traspasado por los Seattle Seahawks, donde estuvo sus primeras 10 temporadas como profesional.

La llegada del 9 veces Pro Bowler es la mejor para los Broncos, desde que en el 2012 aterrizaron al legendario Peyton Manning, quien los hizo campeones en el 2016.

Mentalidad ganadora

En sus primeras palabras emitidas en la rueda de prensa en su presentación, Wilson dejó claro que ha llegado a ganar, y que dará todo para que Denver vuelva a los primeros planos del futbol americano.

“Ganar lo es todo, es un proceso, es una jornada, es dedicación, es compromiso, es sacrificio, es ser implacable. Poder hacer eso todos los días, cada vez que me pongo mi equipo, lo veo como si pudiera ser mi último día, puede ser el último día que alguien me vea jugar, y ¿cómo quiero que me recuerden?”, dijo Wilson.

Durante sus 10 temporadas en la liga, Wilson ha sido elegido a 9 Pro Bowls, llevó a los Seahawks a ganar el primer Super Bowl de su historia en 2014, ha recibido una vez el premio Walter Payton, elegido una vez al segundo equipo All Pro, líder en índice de pasador en 2015, líder en pases para touchdown en 2017, y una vez galardonado con el premio Bart Starr en 2022.

“Estoy emocionado en ser un Bronco, lo que significa para mí es sobre campeonatos, es sobre cultura ganadora, tradición, es asegurarme de que lo estamos haciendo al máximo nivel posible, hace lo que sea necesario para ganar, y es también sobre la comunidad, estoy agradecido de estar aquí. Sé que los Colorado Rockies me eligieron en el Draft hace mucho tiempo, así que siento que ya he estado aquí. No puedo esperar. Vamos Broncos”, finalizó Wilson en un video a través de las redes sociales del equipo.