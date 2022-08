NFL: Los Buccaneers no tienen una fecha definida para el regreso de Tom Brady, ausente por motivos personales

Hace aproximadamente una semana, los Tampa Bay Buccaneers anunciaron que Tom Brady, mariscal de campo estrella, se ausentaría para atender asuntos personales, con permiso de la gerencia.

Sin embargo, a menos de un mes de que comience la temporada 2022 de la National Football League (NFL), y en medio de la celebración de la pretemporada, aún no hay fecha de regreso para la leyenda de los emparrillados.

"Ya veremos. Hablaremos de ello la próxima semana. No me preocupa ahora mismo. Estamos tratando de practicar contra Tennessee y jugar un partido. Dije que en algún momento después de Tennessee. No hay una fecha definitiva para mí. Estaremos en contacto y lo averiguaremos", dijo Todd Bowles, entrenador en jefe de los Buccaneers para Greg Auman de The Athletic.

Incertidumbre

Cabe mencionar, que al momento de revelar que el 7 veces campeón del Super Bowl estaría alejado un tiempo del equipo, se dijo que era una ausencia que se tenía planificada, aunque con la respuesta de Bowles, deja entrever que Brady podría tardar más tiempo en regresar.

Los Tampa Bay Buccaneers comienzan la temporada 2022/2023 con un atractivo partido ante los Dallas Cowboys el 11 de septiembre, en punto de las 18:20 horas, hora del Pacífico, en el AT & T Stadium.