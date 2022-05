NFL: Los Cardinals esperan contar con Kyler Murray en los entrenamientos obligatorios

El entrenador en jefe de los Arizona Cardinals, Kliff Kingsbury, dijo en conferencia de prensa que el club espera contar con el mariscal de campo titular, Kyler Murray, en los próximos entrenamientos obligatorios, previo al arranque de la temporada 2022 de la NFL.

Murray, de 24 años, no se presentó al minicampamento voluntario de los Cardinals hace algunas semanas, ya que, según reportes, estaba metiendo presión para que la franquicia le hiciera una extensión de contrato que finalmente no llegó, aunque el equipo ejerció su opción para el quinto año de contrato del jugador.

Entre otros de los que no tuvieron presencia, fue el recientemente adquirido Marquis Brown, que llegó vía traspaso a los Cardinals, proveniente de los Baltimore Ravens..

Dupla de lujo

Una vez comiencen los entrenamientos oficialmente, y que la situación contractual con Murray y los Cardinals se calme, el club tiene razones para estar emocionado por el talento con el que cuenta.

Murray, fue Novato Ofensivo del Año, y ya ha sido 2 veces seleccionado al Pro Bowl, además de haber sido candidato al premio del Jugador Más Valioso de la NFL la temporada pasada, al liderar a un comienzo espectacular de los Cardinals de 7-0, hasta que una lesión de tobillo lo hizo perderse partidos, y que su nivel de juego disminuyera.

Por otro lado, la llegada de Brown, lo une de nueva cuenta con Murray, de quien fue compañero de equipo en la Universidad de Oklahoma, por lo que el éxito entre el mariscal de campo y el receptor abierto promete bastantes emociones en el 2022.

"Los he visto juntos. En vivo y en persona en el otro equipo, y no fue divertido (sarcasmo). Sé cómo se ve. Pero, como dije antes, creo que, como entrenador, quieres que estos muchachos estén aquí todo el tiempo, pero no es así como se establecen las reglas. Diferentes muchachos lo manejan de diferentes maneras", dijo Kingsbury.