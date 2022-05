NFL: Los Falcons están concentrados en ganar en 2022, y no el los mariscales de campo del Draft de 2023

Sí, la salida de Matt Ryan, histórico mariscal de campo de los Atlanta Falcons, que fue traspasado a los Indianápolis Colts, dolió, y dolió bastante a compañeros y fanáticos.

Sin embargo, de acuerdo a declaraciones del entrenador en jefe Arthur Smith, los Falcons están enfocados en hacer funcionar su sistema con los jugadores que tienen, y esos son Marcus Mariota, y el recientemente elegido en el Draft, de la NFL en 2022, Desmond Ridder.

Smith, desestimó las posibilidades de que la franquicia tenga una temporada perdedora a propósito, y verse así beneficiado para tener una selección alta de primera ronda en el Draft de 2023, en el que se tienen visoreados a diversos mariscales de campo con excelente potencial.

"Esta es una pérdida de su tiempo y de mi tiempo si quiere hablar sobre el 23. Es la cosa más tonta que he escuchado: que un equipo intente no ganar partidos de fútbol. Si no lo hace, habrá consecuencias", dijo Smith a Jeff Schultz de The Athletic.

Adiós a Matt Ryan

Los Falcons se desprendieron de Matt Ryan, quien había sido el mariscal de campo estrella durante 14 años, con 4 selecciones al Pro Bowl, un premio al Jugador Más Valioso de la temporada, una vez Jugador Ofensivo del Año, y con 10 temporadas consecutivas lanzando arriba de 4 mil yardas, cortando la racha en 2021.

El grandísimo hueco dejado por Ryan, será intentado llenar por Marcus Mariota, que firmó hace un por Atlanta apenas horas después de la salida de Ryan, apuntando a la titularidad con base en su experiencia como titular 4 años con los Tennessee Titans, para luego ser suplente de Derek Carr las últimas 2 temporadas con Las Vegas Raiders.

La ofensiva estaría liderada por Mariota como ‘quarterback’, con el ala cerrada Kyle Pitts, quien fue el mejor receptor de la temporada para los Falcons con mil 26 yardas, el corredor Cordarrelle Patterson, que consiguió 618 yardas y 6 anotaciones, además del receptor novato Drake London, de quien se esperan grandes cosas.

London, de 20 años, y 21 una vez comience la temporada en septiembre, fue la selección 9 de la primera ronda del Draft de 20202 por los Falcons, proveniente de la Universidad del Sur de California (USC), donde en su último año sumó mil 84 yardas, 88 recepciones, 7 anotaciones, siendo nombrado Jugador Ofensivo del Año de la Pac-12