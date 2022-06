NFL: Los Raiders le hicieron una extensión de contrato por 2 años y 32 millones de dólares a Hunter Renfrow

Después de haber sido elegido en la quinta ronda del Draft de 2019 de la NFL en la posición 149, Hunter Renfrow tiene bastante contenta a la gerencia de Las Vegas Raiders, quienes le han hecho una extensión de contrato.

De acuerdo al reporte de los periodistas Tom Pelissero e Ian Rapoport de NFL Network, los Raiders acordaron con el receptor abierto de 26 años por 2 temporadas más a razón de 32 millones de dólares.

"Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con Hunter Renfrow y esperamos verlo en plata y negro en los próximos años. Hunter es uno de los verdaderos líderes de este equipo y ejemplifica los valores de la organización en la forma en que viene a trabajar todos los días. Es un tremendo compañero de equipo dentro y fuera del campo y toda la Raider Nation está emocionada de ver lo el futuro tiene para Hunter", dijo el entrenador en jefe Josh McDaniels para el sitio web del equipo.

En ascenso

Desde que debutó para los Raiders en el 2019, los números de Hunter Renfrow no han hecho más que ir en ascenso, pasando de jugar 13 partidos en su año novato, 16 en el segundo, y 17 en el último curso, además de subir sus recepciones de 49 a 56 y luego a 103, y su yardaje por recepción de 605, a 656 a superar las mil por primera vez en 2021 con mil y 38 yardas.

“Las palabras no pueden expresar lo agradecido que estoy. Agradecido a Dios, a Camilla, a los amigos y a la familia, a todos los entrenadores y compañeros de equipo que he tenido en el pasado y, por supuesto, a la Nación Raider. No estaría donde estoy hoy sin todos ustedes y no puedo esperar a los próximos años para intentar hacer algo especial”, escribió Renfrow en sus redes sociales.

Te recomendamos leer

Renfrow también tuvo máximo en anotaciones con un total de 9, luego de sumar 4 en su primer año, y luego bajar a 2 en su segundo. En el curso anterior su trabajo y esfuerzo se vio recompensado, al ser elegido por primera ocasión al Pro Bowl.