NFL: Los equipos perdedores que más convencieron en la semana 1 de la temporada

Estados Unidos.- Se vivieron poco más de 16 partidos en esta semana 1 de la National Football League (NFL), donde el nivel y grandeza de cada una de las franquicias se percibió dentro del emparrillado, pese a no tener actividad por más de medio año.

Existieron victorias que fueron dadas desde antes, mediante el análisis estratégico, como un cierto número de sorpresas. Incluso equipos que no se observan con la clave de hacer una destacada temporada 102 generaron un alto convencimiento, después de su actividad en la fecha de estreno de la NFL.

Varias franquicias recuperaron a gente importante que los ayudará a perfilar una mejor campaña que la pasada y aunque no empezaron con el pie derecho en la vigente periodización hicieron saber que su equipo mostrará mayor capacidad, para pelear por un lugar en postemporada. Aquí en Debate te decimos quienes fueron los combinados que demostraron una digna representación, aún cuando la derrota se registra en su poder.

DALLAS COWBOYS

Dallas enfrentó a Tampa Bay

Instagram dallascowboys

Los de la estrella solitaria recuperaron a su mariscal de campo, Dak Prescott, quien se perdió la temporada pasada por una lesión. Ahora que volvió, en el duelo inaugural frente a los campeones, Tampa Bay Buccaneers, se notó como si nada hubiera pasado y estuvo a minutos de apagar la celebración de Tom Brady y compañía. El marcador finalizó con 31-29 pero la ilusión parece florecer entre sus fans.

BUFFALO BILLS

Bills compitió frente a los Steelers

Instagram buffalobills

Josh Allen demostró el porque la directiva de los Bills volvió apostar por él después de comandar al plantel a una Final de la Conferencia Americana. Aunque el triunfo se le fue de las manos ante los Pittsburgh Steelers Buffalo apunta a volver a repetir la hazaña del año anterior.

Leer más: Terence Steele estará de titular el domingo con Dallas

MINNESOTA VIKINGS

Vikings figuró pero perdió en TE

Instagram vikings

Kirk Cousins no logró superar el regreso de Joe Borrow con los Cincinnati Bengals. Después de reponerse de un 21-7 para generar el tiempo extra en una última patada de Greg Joseph, la marea morada quedó a minutos de empatar un juego que no merecían perder. No obstante una recuperación de balón de los Tigres cambió el juego, pero los Vikings hicieron notar que para reaccionar ante resultados adversos será un tema a procurar para sus rivales.

CLEVELAND BROWNS

Cleveland jugó al tú por tú frente a Chiefs

Instagram clevelandbrowns

Baker Mayfield, por segundo año consecutivo, indaga las variantes para volver a colocar a los Cafés entre los equipos a pelear por el Vince Lombardi, dentro de la AFC. En su primera prueba frente a los subcampeones, Kansas City Chiefs, no pareció ser un equipo minucioso, sino uno a salir a ganar en el Arrowhead Stadium, aún cuando las cosas no pintan a su favor dentro de los registros. El triunfo no se obtuvo aunque estuvo en ventaja por 29-20, pero si el respeto de la NFL.

BALTIMORE RAVENS

Lamar Jackson listo para lo que viene

Instagram new_era8

Lamar Jackson dio catedra del porque fue nombrado el MVP más joven en la historia del futbol americano de los Estados Unidos. La visita de los Ravens en la casa de los Raiders casi le brinda la primera victoria del año, pero el despertar de los "Malosos" cambio una noche protagonista del originario de Florida, tanto que ocasionó que perdiera el ovoide en tiempo extra y al final el duelo terminara a favor de la franquicia de Las Vegas.

Este primer tropiezo para Baltimore confirmó que para ser rivales dignos se necesitará más que solo una defensiva efectiva para jugar frente a Jackson y compañía.