NFL: Los mejores jugadores que jamás pudieron conseguir un Super Bowl

Así como ha habido jugadores que han tenido la oportunidad de ganar en más de una ocasión el Super Bowl, como Tom Brady, Joe Montana, Terry Bradshaw, o Jerry Rice, también han existido jugadores bastante destacados, que nunca pudieron coronar sus históricas carreras en la NFL con un título.

El obtener un Super Bowl, es el objetivo supremo para cualquier jugador que compite en la liga, sin embargo hay veces que se quedan en la orilla del título, siendo lo único que no pudieron ganar en sus destacadas trayectorias.

A continuación presentamos una lista de históricos de los emparrillados, que vieron como un anillo de Super Bowl se les negó, incluso en más de una ocasión.

Leer más: Joe Burrow y Ja’Marr Chase jamás han perdido un partido de playoffs en Universidad o NFL

Dan Marino

Estamos hablando de uno de los mejores mariscales de campo de la historia, que jamás ganó un Super Bowl. El único que disputó con sus Miami Dolphins lo perdió en contra de los San Francisco 49ers. Fue 9 veces Pro Bowl, 8 veces All Pro, MVP en 1984, y Jugador Ofensivo en 1984.

Barry Sanders

Uno de los mejores corredores de todos los tiempos, con 10 distinciones Pro Bowl, 6 veces primer equipo All Pro, MVP de la liga 4 veces líder en yardas por acarreo, y 2 veces Jugador Ofensivo del año. Lo más cerca que estuvo del Super Bowl, fue el Juego de Campeonato que sus Detroit Lions perdieron ante el equipo de Washington.

Bruce Smith

Tiene el récord de más capturas en la historia de los Buffalo Bills, fue 2 veces Mejor Jugador Defensivo del Año, fue 11 veces elegido al Pro Bowl, y 8 veces al primer equipo All Pro. El ala defensiva será recordado por perder 4 Super Bowls al hilo con los Bills.

Junior Seau

El apoyador fue uno de los mejores de la historia en su posición, al haber conseguido ser el Defensivo del Año en 1992, 12 veces Pro Bowler, 6 veces All Pro, pero en las 2 veces que disputó el Super Bowl las perdió. El primero cuando jugaba para los Chargers, cayendo ante los San Francisco 49ers, y el segundo jugando con los New England Patriots, perdiendo ante los New York Giants.

Randy Moss

El receptor abierto es uno de los más talentosos que han pisado un campo de futbol americano. En sus 14 temporadas en la NFL, fue Novato ofensivo del Año, 6 veces Pro Bowler, 4 veces primer equipo All Pro, y 5 veces líder en anotaciones por recepción.

Leer más: El renacer de Odell Beckham Jr, de ser dejado en libertad por los Browns, a ir al Super Bowl con Rams

Perdió las 2 veces que disputó el Super Bowl, una cuando jugaba para los New England Patriots, perdiendo contra los New York Giants, y una más cuando jugó para los San Francisco 49ers, y cayeron contra los Baltimore Ravens.