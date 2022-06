NFL: Malcolm Butler quiere demostrar su valía en su regreso a los Patriots

Hace un par de meses, se anunció la contratación del esquinero Malcolm Butler por los New England Patriots, quienes lo firmaron por 2 años a cambio de 9 millones de dólares para que regresara a la NFL, luego de un año fuera.

Butler, de 32 años, se alejó la temporada 2021 de los emparrillados para atender asuntos personales, pero ahora en su vuelta a los Patriots, quiere demostrar que todavía le queda gas en el tanque.

"Siento que tengo mucho que demostrar, especialmente a mí mismo. Si lo hago yo mismo, se lo demostraré a mis compañeros de equipo al mismo tiempo. Es por eso que trabajo duro todos los días y trato de mantenerme enfocado", dijo Butler, a través de Mass Live.

Tiene el respaldo de los ‘Pats’

Malcolm Butler pasó sus primeras 4 temporadas como profesional con los New England Patriots, quienes lo contrataron como agente libre, tras no ser elegido en el Draft de 2014.

En su primera temporada ayudó a los Patriots a ganar el Super Bowl en contra de los Seattle Seahawks, y un año después fue elegido a su primer Pro Bowl, siendo parte nuevamente del triunfo en el Super Bowl de 2017 frente a los Atlanta Falcons.

"Me siento bien. Me siento fresco. Bueno, lo estaba hasta que llegué aquí y comencé a correr. Rejuvenecido", dijo Butler. "Me tomé un tiempo libre para manejar algunas cosas y estoy de vuelta aquí ahora... Estoy de vuelta en forma para el fútbol, pero tengo más trabajo por hacer", agregó Butler

Por otro lado, el legendario entrenador en jefe de los Patriots, Bill Belichick, dejó entrever que le ha gustado lo que ha visto de Butler en las sesiones organizadas por el equipo, y podría apuntarse la titularidad.

Te recomendamos leer

"Malcolm trabaja duro, como siempre lo ha hecho, muy competitivo, peleando por balones. Su agresividad, estilo de juego, no estamos en almohadillas, pero sí, parece que es más o menos lo mismo", dijo el entrenador.