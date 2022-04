NFL: Marcus Mariota está dispuesto a transmitir su conocimiento en caso de que los Falcons elijan un 'quarterback' en el Draft

Cuando se dio el traspaso de Matt Ryan de los Atlanta Falcons a los Indianápolis Colts, el equipo de Georgia se movió rápido para tratar de encontrarle un sustituto al histórico mariscal de campo del club y de la NFL.

Fue apenas horas después de la salida de Ryan, que los Falcons anunciaron la firma de Marcus Mariota, quien llegó con un contrato de 2 años a cambio de 18.75 millones de dólares, recibiendo la oportunidad de volver a ser titular, luego de ser suplente para los Tennessee Titans, y luego en Las Vegas Raiders.

Sin embargo, a pesar de que todo indica que se perfila para ser el titular, al reunirse con Arthur Smith, quien fue su coordinador ofensivo en los Titans, Mariota sabe que en caso de que los Falcons elijan en el Draft a un mariscal, las cosas podrían cambiar.

Listo para lo que venga

Marcus Mariota de 28 años, en declaraciones para Steve Wyche de NFL Network, a través del sitio oficial del club, dijo estar listo para transmitir su conocimiento, si la gerencia de la franquicia de Atlanta finalmente se decanta por un ‘quarterback’ en el Draft.

"Si no soy yo, también está bien. He estado en esta situación antes. Es una mentalidad de 'controlar lo que puedo controlar'. No tengo ego. Puedo ser un oído y escuchar. Los equipos van a hacer lo que van a hacer. Si reclutan a alguien, le daré todos los consejos y conocimiento que pueda. Si no, estoy listo para rodar”, dijo Mariota.

El aún joven jugador, fue elegido en la segunda posición del Draft de 2015 por los Titans, donde comenzó como titular hasta el 2018, cuando llegó Ryan Tannehill, para luego firmar con los Raiders, donde fue suplente de Derek Carr las últimas 2 campañas.