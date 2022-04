NFL: Marquis Brown reveló que él pidió a la gerencia de los Ravens ser traspasado

Luego de una loca primera noche del Draft 2022 de la NFL, que comenzó el viernes, Marquis Brown, quien terminó siendo traspasado de los Baltimore Ravens a los Arizona Cardinals, reveló que él fue quien solicitó salir del equipo.

"Sí, les pedí un intercambio después de la temporada", comentó el receptor abierto para el podcast I Am Athlete .

Brown, venía de la mejor temporada de su carrera, en sus 3 años como profesional con los Ravens, al registrar por primera vez arriba de mil yardas por recepción (1008), además de sumar 91 recepciones, y 6 anotaciones por recepción.

Dolió su partida

Para Lamar Jackson, mariscal de campo de los Ravens, fue una tristeza ver marcharse a uno de sus compañeros, amigos, y mejores aliados en el emparrillado, pero Brown aseguró que ya había tenido conversaciones con Lamar al respecto.

"Fue solo algo, mi felicidad. Hablé con Lamar sobre eso después de mi segundo año. Y luego, después de mi tercer año, antes del final de la temporada, él no estaba jugando. Le hice saber de nuevo, hermano, no puedo hacerlo. No está realmente en Lamar. Amo a Lamar. Era solo, ya sabes, es solo que el sistema no era para mí personalmente. Amo a todos mis compañeros de equipo. Amo a los muchachos, pero era algo que tenía que pensar por mí mismo. Los Ravens, ambos lo manejamos de la manera correcta. No salí e hice nada público, solo lo mantuve en casa, seguí trabajando. Todo funcionó", agregó Brown.

Con su nuevo equipo, Marquis Brown espera recibir el rol esperado, junto al talentoso mariscal de campo Kyler Murray, uno de los más versátiles, y precisos de la temporada pasada con los Arizona Cardinals.

La ofensiva de Murray con los Cardinals luce inmejorable para el 2022, con la llegada de Brown, uniéndose a DeAndre Hopkins , AJ Green, Rondale Moore , y el ala cerrada Zach Ertz .