NFL: Matt Ryan asegura que no ser por Deshaun Watson, él seguiría en los Falcons

Lo hecho hecho está, y desde ya, Matt Ryan es y será el nuevo mariscal de campo titular de los Indianápolis Colts a partir de la temporada 2022 de la National Football League (NFL).

Dicho esto, Ryan, de 36 años, está consciente de que de no ser porque los Falcons estuvieron explorando las posibilidades de hacerse con el polémico Deshaun Watson (que terminó en Cleveland), nunca habría salido de Atlanta.

"Um, ya sabes, si nada de esto hubiera pasado, probablemente habría una posibilidad. Una muy buena oportunidad. Pero lo pasó, ya sabes, y cuando lo sucede, cuando la situación cambia, cuando las circunstancias cambian, ya sabes, siempre había pensado, como todos, cuando te reclutan ahí y juegas ahí, aquí es donde voy a jugar toda mi carrera", dijo Ryan cuando se le preguntó si todavía sería un Falcon si Atlanta no hubiera perseguido a Watson.

Oportunidad de oro

Al enterarse de que existían probabilidades de que los Falcons se hicieran con Deshaun Watson, Ryan comenzó a analizar sus opciones de dónde sería la mejor situación para continuar con su carrera, y ese lugar terminó siendo Indianápolis.

"Me enteré de que iban a investigar a Deshaun Watson. En ese momento, dije: 'Está bien, entiendo', ya sabes, pero también necesito investigar lo que debo investigar, y si esto no funciona, averiguar si es probablemente lo mejor y adecuado para mí. A medida que avanzaba esa semana, y yo simplemente investigaba, por mi parte, cuál podría ser el mejor lugar de aterrizaje posible, o qué era lo mejor para mí y mi familia en el futuro. Mientras hacíamos esa investigación, para mí, se convirtió en un solo lugar ", explicó Ryan en The Ryen Russillo Podcast.

Con jugadores como el corredor líder de la temporada pasada, Jonathan Taylor, que sumó mil 811 yardas, y 18 anotaciones, además del receptor Michael Pittman Jr, lo único que faltaba en Indianápolis era seguridad en la posición más importante en el emparrillado, el mariscal de campo, y esto es precisamente lo que aporta Matt Ryan.

El veterano de sus últimos 11 años, 10 de ellos de manera consecutiva, sumó arriba de 4 mil yardas por pase, además de haber sido Jugador Más Valioso de la NFL en una ocasión, Jugador Ofensivo del Año, Novato Ofensivo del Año, tener 4 selecciones al Pro Bowl, una selección al primer equipo All Pro, una vez líder en rating de pasador, y una vez líder en porcentaje de pases completos.