NFL: Michael Carter aseguró que hay suficiente espacio para él y Breece Hall en los Jets

La temporada pasada para los New York Jets en la NFL, la mejor opción por la vía terrestre, fue el novato Michael Carter, quien brilló en su primer año, aunque el paso del equipo no haya sido para nada destacable.

Ahora, en el Draft de 2022, los Jets, eligieron en la segunda ronda a otro talentoso corredor en Breece Hall, con quien Carter dijo no tener problema alguno, y a quien ve como una pareja con la que ambos pueden hacer daño a las defensivas rivales.

"¿Que voy a hacer?" Carter dijo con una risa. Estoy feliz de que lo tengamos. No es como si estuviera como, [pareciendo enojado], 'Oh, Dios mío'. Estoy feliz. Es un gran jugador y estoy tratando de ganar" a través del New York Post .

Dupla explosiva

En el curso 2021, Michael Carter dejó registros de 639 yardas (líder del equipo) por tierra, 147 acarreos (líder del equipo), con 4 anotaciones (líder del equipo junto a Zach Wilson), agregando además 36 recepciones y 335 yardas por recepción.

Breece Hall es la nueva apuesta por tierra de los Jets. Foto: AP

"Hay suficiente para que todos comamos, ¿sabes a lo que me refiero? Con la cantidad de jugadas que hacemos durante el juego, todos podemos comer. Obviamente, Breece es un buen jugador. No tengo nada más que respeto por él. Trabaja duro y hace preguntas. No tiene miedo de hacer preguntas. No tiene miedo de equivocarse en este momento. Él entiende que es un maratón y no un sprint. Es genial tenerlo en la habitación”, agregó Carter.

Los Jets precisamente para esto eligieron a Hall en el Draft, ya que lo ven como una amenaza más para los Jets, quien en su último año con Iowa State, dejó registros de mil 472 yardas, 20 anotaciones y 253 acarreos.