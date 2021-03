NFL: Mike Evans donó 50 mil dólares a gente afectada por la tormenta invernal en Texas

Tampa, Florida.- Mike Evans, el receptor abierto de la franquicia ganadora del Super Bowl LV, Bucaneros de Tampa Bay, decidió enviar una cantidad de 50 mil dólares a toda las personas que resultaron afectados por las vigentes tormentas que se suscitaron en el estado de Texas.

El jugador de 27 años es nativo de Galveston, Texas, zona en donde las tormentas azotaron con fuerza, pues se registró que tres personas perdieron la vida estando relacionadas con la tormenta, mientras que otras 25 por el condado de Harris, de manera que Evans donó tal cantidad para apoyar económicamente a los damnificados, con información de TMZ Sports.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"La comunidad de Galveston me apoyó a lo largo de mi carrera. Después de enternarme de los destrozos que ocasionó la tormenta invernal, supe que tenía que hacer algo para devolver el mismo apoyo a la gente", externó el miembro de los Bucs de Tampa Bay.

Leer más: Tenis: Renata Zarazúa clasificó al Masters 1000 de Miami

El receptor realizó la donación mediante la fundación Unted Way of Galveston, donde se aseguró que 37 mil 500 dólares serán enviados a las familias necesitas de manera directa, de forma de tarjetas de obsequio para alimentos y demás artículos necesitados, comentó Lindsey White, directora ejecutiva de United Way of Galveston.

El resto de la cantidad que donó Mike Evans será enviada al club de niños y niñas Johny Mitchell de Galveston, como también la casa de San Vicente para brindar apoyo a los infantes y familias descuidadas.

Mike Evans en el emparrillado de los Bucaneros

Instagram mikeevans

"Estamos muy contentos de que la fundación nos haya confiado estos fondos tan requeridos para cada una de las familias que salieron afectadas de Galveston, Texas", añadió Lindsey White.

Leer más: Checa los significados de las banderas en la Formula Uno

Mike Evans disputó su sexto campeonato con los Bucaneros después de haber egresado de la Universidad de Texas A&M. Rompió el récord de la franquicia de recibir yardas en un juego de postemporada, culminando con seis recepciones para 119 yardas en la victoria 31-23 sobre Washington Football Team.