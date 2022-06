NFL: Mike Tomlin dijo estar asustado y emocionado, al encarar su primera temporada sin Ben Roethlisberger

Una vez terminada la temporada 2021 de la NFL, Ben Roethlisberger declaró oficialmente su retiro de los emparrillados, luego de 18 años con los Pittsburgh Steelers, donde tuvo una carrera de leyenda.

El curso 2022, ya sin el 2 veces campeón del Super Bowl, será un año de reconstrucción, con 3 mariscales de campo peleando por la titularidad, Mason Rudolph, suplente del ‘Big Ben’ 3 años, la llegada en la agencia libre de Mitchell Trubisky, y el novato Kenny Pickett, quien es considerado una promesa de lujo, por lo que Mike Tomlin, entrenador en jefe de los Steelers, tiene una difícil decisión qué tomar, y un reto el cual enfrentar.

"Estoy deseando sentir la ansiedad asociada a esa incertidumbre. Tener que estar de pie y cumplir, vivir en lo que creemos. El estándar es el estándar. Es como McDonald's. Sabes lo que es un número 1. No importa dónde vayas, en qué rincón del mundo, un número 1 es un número 1, y eso es lo que quiero que sea el fútbol de los Pittsburgh Steelers. Así que no importa quién ponga las manos debajo del centro en lo que a mí respecta. Pero, todo eso que se dice es genial... Da miedo, pero es emocionante", dijo Tomlin para el podcast The Pivot, del ex jugador de los Steelers, Ryan Clark.

Talento de sobra

Si bien cuentan con jugadores capaces en Rudolph, Trubisky, y Pickett, Tomlin bien podría decantarse con el más joven de ellos, Kenny Pickett, ya que de esta forma podrían seguir con su desarrollo, y por qué no, convertirlo en el estrella de Pittsburgh durante los siguientes 18 años.

"Sí, puede que no tengamos el tipo de juego de mariscal de campo que hemos tenido, puede que no tengamos el talento especial que hemos tenido, pero tenemos tipos capaces. Y tenemos un equipo", agregó el estratega.

De la misma manera, Tomlin tuvo tiempo de cargar algo de responsabilidad para el corredor de segundo año, Najee Harris, quien deslumbró en su temporada novato, siendo elegido al Pro Bowl, al sumar mil 200 yardas por tierra y 7 anotaciones.

"Va a haber algunos nuevos líderes aquí", dijo Tomlin. "Algunos de ellos los puedes anticipar, como [Najee Harris]. Pero no se equivoquen, no estamos sentados esperando que nada de eso ocurra. Lo estamos construyendo cuidadosamente", comentó Tomlin.