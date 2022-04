NFL: Miles Sanders quiere mostrar su mejor versión en 2022 con los Eagles

Después de que las últimas 2 temporadas no han sido lo suficientemente productivas para Miles Sanders con los Philadelphia Eagles, él mismo ha sido su mejor crítico, y quiere demostrar su valía este 2022 en la NFL.

“Todavía tengo mucho qué probar. Mucha gente no respeta todo el trabajo que he hecho, y todavía tengo mucho qué demostrar. Me la voy a tomar realmente personal este año. Encontraré una forma de hacerme notar, y ganarme su respeto, no voy a recibir un no como respuesta este año. Quiero mantenerme saludable, disponible, ese es mi objetivo principal este año”, comentó Sanders para Pro Football Network.

El corredor de 24 años, entrará en su tercer año como profesional, después de tener su peor campaña, en la que en 12 partidos, apenas alcanzó 754 yardas por tierra, su cifra más baja, y no tuvo anotaciones.

Lesiones las culpables

Sus números se vieron reducidos drásticamente debido a las lesiones, por las que se terminó perdiendo un total de 5 partidos, donde sus rivales de vestuario, Jordan Howard, Hoston Scott, y Kenneth Gainwell, se vieron beneficiados en los Philadelphia Eagles.

Por otro lado, sus oportunidades en ocasiones también se vieron opacadas por el gran paso adelante que dio Jalen Hurts, que en su segundo año tuvo prácticamente la misma cifra que Sanders en acarreos.

Te recomendamos leer:

“Quiero ser el mejor. Eso es por lo que entreno. Quiero ser el mejor, punto. Terminó agotado de trabajar tan duro para llegar a este punto. Me lo tomaré un poco más personal este año”, agregó.