NFL: Minnesota pierde a Everson Griffen tras accidente automovilístico

Minnesota, Estados Unidos.- Los Minnesota Vikings se perfilan para disputar su encuentro de la Semana 2 de la temporada 2021-22 de la National Football League (NFL) frente a los Arizona Cardinals, en el cual se quedarán sin su ala defensiva, Everson Griffen, quien sufrió un accidente de auto.

El jugador de los Vikingos trató de eludir el contacto con un ciervo y como consecuencia su vehículo se estrelló con un árbol. El incidente le generó una conmoción cerebral y por tal motivo no estará presente en el Estadio de la Universidad de Phoenix, para el duelo de su franquicia.

Mediante las declaraciones con el departamento de Seguridad Pública de Minnesota, el miembro de la NFL refirió a la polícia norteamericana que perdió el control de su coche tras intentar esquivar al animal y por tal motivo se salió de su carril, hasta golpear con la planta.

Everson Griffen recibió atención médica tras el percance y al mismo tiempo fue colocado en la lista de los jugadores descartados de Minnesota para este siguiente emparrillado que tendrá en su agenda, y que lo celebrará el vecino domingo 19 de septiembre del presente.

Everson Griffen descartado por accidente

Instagram eversongriffen

Incluso el head coach, Mike Zimmer, confirmó el accidente que colocó a Everson en la planilla junto a Christian Darrisaw y Harrison Hand, quienes también se perderán el compromiso por distintas lesiones.

No fue todo, pues el pasado jueves quedó ausente de la práctica de los Vikings tras incorporarse al protocolo de conmoción. De este modo no verá actividad por segunda semana al hilo, pues no pudo contribuir la semana pasada en la derrota de la marea morada frente a los Bengalís.

Everson Griffen, ala defensiva de Vikings

Instagram eversongriffen