NFL: Myles Garrett aseguró que no hay rivalidad entre los Browns y Baker Mayfield

Después de pasar 4 años juntos en los Cleveland Browns, Myles Garrett y Baker Mayfield, a partir de la siguiente temporada en la National Football League (NFL), serán rivales, ya que Mayfield fue traspasado a los Carolina Panthers el mes pasado.

Curiosamente, el primer partido para ambos equipos y jugadores, será entre ellos, con los Browns visitando a los Panthers en el Bank of América Stadium, casa de los de Carolina, el domingo 11 de septiembre en punto de las 11 de la mañana, hora del Pacífico.

Garrett, cuya posición en el emparrillado es de ala defensiva, su principal tarea es la de capturar a mariscales de campo, por lo que su primer tarea del año, será hacer la vida imposible a su ex compañero, Baker Mayfield.

Sin problema con Mayfield

En declaraciones publicadas por NFL.com, Myles Garrett aseguró que no tiene problemas con Mayfield, quien solamente es un rival más al qué enfrentar, y no existe una rivalidad especial con él.

"Es mi ex compañero de equipo, pero no hay rivalidad entre él y yo y no hay rivalidad entre los Panthers y los Browns. Sí, estuvo aquí, pero eso no significa que tenga un sentido adicional de urgencia para llegar a él. Quiero jugar lo mejor que pueda, y lo que esté en las cartas es lo que me espera. Pero si puedo ayudar a mi equipo a ganar, si puedo ponerlos en la mejor posición para ganar, lo haré”, comentó Garrett.

Garrett es el ala defensiva mejor pagada de la NFL, con una media de 25 millones de dólares por temporada, tras firmar una extensión en el 2020 por 5 años y 125 millones de dólares. Myles es 3 veces seleccionado al Pro Bowl, 2 veces primer equipo All Pro, y una vez al segundo.

Por otro lado, Baker Mayfield, recientemente fue nombrado el mariscal de campo titular de los Carolina Panthers, ganando la batalla con Sam Darnold, apenas poco más de un mes después de Baker haber llegado al equipo.