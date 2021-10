NFL: New England Patriots aplastan a los New York Jets por 13-54

El triunfo de los New England Patriots, significó el decimosegundo al hilo sobre los New York Jets, que simplemente no levantan después de 7 semanas disputadas en la NFL.

Mac Jones, mariscal de campo de los ‘Pats’, obtuvo su primer partido de más de 300 yardas, en el triunfo sobre los Jets por 13-54. Jones, completó 24 de 36 pases completos, con 307 yardas totales, 2 pases de anotación sin intercepción.

Los corredores Damien Harris, y JJ Taylor, colaboraron con 2 anotaciones cada uno, con 106 y 21 yardas respectivamente.

Leer más: Aaron Rodgers lidera el triunfo de los Packers sobre Washington

En cuanto al desempeño de Mike White, mariscal de campo de los Jets, tuvo más intercepciones (2), que pases de anotación (1), completando 20 de 32 pases completos, con 202 yardas totales.

Leer más: Buccaneers no contarán con Antonio Brown y Rob Gronkowski ante Bears

Patriots son segundos de la división este de la conferencia americana con 3 victorias y 4 derrotas, mientras que los Jets, son penúltimos de la misma división con apenas un triunfo y 5 derrotas.