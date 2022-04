NFL: Ninguna oferta por el receptor Deebo Samuel fue suficiente para los San Francisco 49ers

Hace una semana, surgió la noticia de que el receptor abierto Deebo Samuel, solicitó a la gerencia de los San Francisco 49ers ser traspasado, algo que de momento no se ha concretado para el jugador de cuarto año en la NFL.

Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan escuchado ofertas por el talentoso receptor, ya que de acuerdo a Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los 49ers, varios equipos hicieron sus propuestas, pero no se acercaron al ‘precio’.

"Considerará cualquier cosa. Tienes la responsabilidad de ayudar a tu organización lo más que puedas. Pero perder a un jugador como Deebo, es difícil ver cómo eso ayuda a tu organización. Así que tratas de analizar todos los aspectos y lo que la gente está dispuesta a hacer, y nada se acercó ni remotamente a lo que pensamos que sería justo para nosotros”, dijo Shanahan.

¿Se va o se queda?

Sin embargo, los 49ers seleccionaron en la segunda ronda del Draft 2022 de la NFL, al receptor abierto Danny Gray, en la posición 105 global, algo que hace pensar que la gerencia ya se prepara para una eventual salida de Deebo Samuel, a pesar de haber declarado que no se quieren desprender de él.

"Hemos estado con él durante tres años. Creo que lo conocemos bastante bien. Él nos conoce bastante bien. Y las cosas no han sido las mejores en los últimos meses a través de la percepción externa. Pero veo que eso sucede mucho en esta liga, especialmente en situaciones de contrato. Así que , tratas de no reaccionar exageradamente de una forma u otra”, agregó Shanahan.

Samuel sorprendió con su petición de traspaso, después de tener la mejor temporada de su vida, al ser seleccionado por primera vez al Pro Bowl, así como al primer equipo All Pro, al dejar registros de 77 recepciones (máximo de carrera), mil 405 yardas (quinto de liga), y anotaciones (máximo de carrera), siendo líder en yardas después de recepción, con 18.2.